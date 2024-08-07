Стюардесса из Екатеринбурга погибла в ДТП накануне первого рейса

Одной из погибших в массовом ДТП на Урале была стюардесса из Екатеринбурга

Одной из погибших в массовом ДТП в Челябинской области оказалась 22-летняя стюардесса «Уральских авиалиний» Екатерина С., которая 7 августа должна была улететь в первый рейс. Об этом сообщил сайт 74.ru .

Сестра погибшей рассказала, что девушка ехала из Екатеринбурга в Челябинскую область на попутной машине к матери, чтобы забрать у нее документы перед первым полетом. У нее был молодой человек, который служит в армии.

Всего за неделю до гибели Екатерина получила документ об успешном окончании курсов бортпроводников.

По данным МЧС, автомобили Kia Cerato, в котором находилась девушка, и ВАЗ-2115 столкнулись лоб в лоб на трассе Долгодеревенская — Аргаяш вечером 5 августа. Пять человек погибли, выжил лишь один мужчина, которого отправили в больницу.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель «Лады», выехавший на встречную полосу.