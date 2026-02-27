В Москве во дворе дома, где был взрыв, расчищают проезд для пожарного крана

Взрыв в многоэтажке на юго-западе Москвы был настолько сильный, что стены задрожали. Об этом RT рассказал один из жильцов пострадавшего дома.

«Стены задрожали, взрыв был сильный. Я живу на 17-м этаже, но в крайнем подъезде. Немного пошатнуло нас, но мы остаемся в квартире, нас не эвакуировали», — сказал мужчина.

Источник 360.ru в оперативных службах города сообщил, что во дворе жилого дома сейчас расчищают проезд для установки пожарного крана. После этого уберут автомобили, которые мешают. Также запросили один автобус для жильцов. Люди эвакуировались самостоятельно.

Пресс-служба прокуратуры Москвы заявила, что будет проведена процессуальная проверка по факту взрыва в многоэтажке в Южном Бутове. Также надзорное ведомство взяло под контроль установление обстоятельств произошедшего.

В квартире многоэтажки взорвался газовый баллон, применяемый при монтаже натяжных потолков, пострадали мужчина и подросток.