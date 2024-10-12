Стало известно состояние пострадавших в ДТП под Астраханью

Пострадавшие в аварии с автобусом и бетономешалкой в Астраханской области в настоящее время находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«На стационарное лечение поступили 12 человек, они в состоянии средней тяжести. На амбулаторное лечение отправили еще четверых пациентов», — указали в ведомстве.
Авария с автобусом произошла в пятницу, 11 октября, на 449-м километре автомобильной дороги Астрахань — Волгоград. В ДТП скончались трое, а также пострадали до 17 человек.