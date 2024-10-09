Стало известно, откуда прибыл поезд со взрывчаткой на вокзал Ярославля
Baza: поезд со взрывчаткой прибыл в Ярославль из Московской области
Поезд, на котором нашли взрывное устройство, прибыл на железнодорожный вокзал Ярославля из Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Состав формировали на станции Дно в Псковской области. После поезд прибыл на станцию Сонково в Московскую область. Оттуда его отправили в Ярославль. Специалисты выясняют, где и когда могли заложить взрывчатку.
Самодельное взрывное устройство, по данным канала, закрепили на одной из пустых цистерн. Ее уничтожили с помощью гидроразрушителя.
По данным Telegram-канала Mash, СВУ сняли на месте, детонации не было. Взрывчатку отправили в лабораторию на экспертизу.
Самодельную взрывчатку обнаружили на дне поезда с дизельным топливом, который прибыл на железнодорожный вокзал Ярославля в субботу, 5 октября. Состав ехал на местный нефтеперерабатывающий завод.