Стало известно, где разместят жильцов пострадавшего от ракеты ВСУ дома в Курске

Мэр Курска Куцак: жильцов дома, на который упала сбитая ракета, отправят в ПВР

Фото: Freepik

Мэр Курска Игорь Куцак оперативно выехал к девятиэтажному дому, куда упала сбитая украинская ракета в городе. По его словам, жильцов пострадавшего дома разместят в пунктах временного размещения. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Жильцы девятиэтажного дома будут эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в загородном лагере», — уточнил он.

По словам градоначальника, на месте продолжают работать сотрудники спецслужб. В настоящий момент известно о 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь.

Ранее МЧС по Курской области сообщило, что пожар на месте падения сбитой ракеты уже ликвидировали. В доме выбиты окна и повреждены балконы.

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