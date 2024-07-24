Стало известно, что случилось с пострадавшей в горах Северной Осетии туристкой из Нефтекумска

МЧС: пострадавшую в горах Северной Осетии юную туристку доставили на равнину

Туристку из Нефтекумска, которая пострадала в горах Северной Осетии, транспортировали на равнину. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале .

В министерстве отметили, что спасательную операцию проводили более 10 часов.

«Специалисты МЧС России транспортировали травмированную 16-летнюю туристку из Нефтекумска на равнину и передали врачам», — заявили в публикации ведомства.

По данным МЧС, еще один участник тургруппы, с которой совершала восхождение девушка, получил травму ноги, поэтому не сможет продолжить путь. Сейчас туристы ночуют у реки Саджилдон, утром спасатели эвакуируют пострадавшего юношу.

Ранее другой туристический отряд, состоящий из 10 детей и двух взрослых, запросил помощь у МЧС в Северной Осетии. Как рассказала 360.ru руководитель группы Татьяна Садыкова, отряду понадобилась питьевая вода.