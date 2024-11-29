Стальной крюк вошел в мозг 13-летнему пловцу на тренировке

Тренировка в бассейне обернулась тяжелой травмой для подростка в Карелии

Подросток получил тяжелую травму головы на тренировке в бассейне. Пострадавшего госпитализировали, его удалось спасти, сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков на своей официальной странице «Вконтакте» .

Тринадцатилетний мальчик занимался на тренажере в бассейне в Сортавале, когда струна разделительной дорожки внезапно сорвалась. Фиксирующий крюк влетел подростку прямо в голову и пробил череп. Осколки стального карабина вошли в мозг.

Подростка оперативно доставили в районную больницу. Хирурги извлекли металлический предмет из его головы. В сознание мальчик пришел только через 12 дней, однако сейчас его удалось полностью стабилизировать.

Охлопков отметил, что к настоящему моменту пострадавший уже ходит самостоятельно. С ним занимаются психологи и логопеды. Медики считают, что подросток полностью восстановится.



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