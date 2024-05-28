Стали известны причины аварийной посадки Ми-8 под Мурманском

Причиной аварийной посадки Ми-8 под Мурманском стал отказ двигателей. Об этом сообщили в Росавиации, передало РИА «Новости» .

По данным ведомства, вертолет получил повреждения. На борту судна находились четыре человека, никто из них не пострадал, людей уже направили в Мурманск.

Ранее стало известно, что вертолет Ми-8 экстренно приземлился в Мурманской области. Это произошло примерно в 20 километрах от пункта назначения. По предварительным данным, аппарат летел на туристическую базу из села Ловозеро.

Транспортная прокуратура Мурманска начала проверку по факту случившегося. Эксперты выяснят обстоятельства ЧП и установят, не нарушили ли перевозчики требования законодательства о безопасности полетов.