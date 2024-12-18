Стали известны последствия разлива нефтепродуктов в районе Анапы

Биолог Федоров: есть два-три дня, чтобы спасти птиц в районе Анапы

Загрязнение нефтепродуктами морского побережья в районе Анапы угрожает птицам, в том числе редким. Есть буквально считанные дни, чтобы собрать испачканных мазутом животных и попытаться их спасти. Об этом РИА «Новости» сообщил директор АНО «Зелёная цивилизация», кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

По его словам, разлив нефтепродуктов негативно влияет на орнитофауну, потому что этот район был местом концентрации околоводных и водоплавающих птиц.

«Только в районе заповедника „Утриш“ ежегодно насчитывали порядка 300 тысяч особей, относящихся к исчезающим или редким видам — клуша, черноголовый хохотун, лысуха, лебедь-шипун, чомга, малая поганка, чернозобая гагара или большой баклан», — сказал Федоров.

Ранее режим ЧС ввели в Анапе после крушения танкеров с мазутом. Спасатели привлекли волонтеров к ликвидации последствий.