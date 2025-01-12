Стало известно, почему покончил с собой 17-летний сын известного гармониста

Причиной гибели покончившего с собой в Подмосковье 17-летнего сына известного гармониста могла стать неразделенная любовь. Об этом сообщило издание mk.ru .

Как сообщили в издании, в минувшую пятницу, 10 января, вечером под окнами одной из подмосковных многоэтажек обнаружили тело молодого человека. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть парня.

По данным авторов статьи, погибший был старшим сыном известного профессионального музыканта, гармониста, педагога Российской академии музыки имени Гнесиных. Он учился в Музыкальном училище эстрадного и джазового искусства. Молодой человек отличался замкнутостью и стеснительностью, и обычно не делился с родителями своими переживаниями.

Чуть позже стало известно, что около года назад парню очень понравилась девушка, однако ей самой он в этом так и не признался. А недавно он узнал, что она начала встречаться с другим молодым человеком. Авторы статьи предположили, что именно это стало причиной того, что подросток дождался, когда родители с остальными детьми уехали на дачу, попрощался по телефону со всеми друзьями и той самой девочкой и покончил с собой.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося и пока изучают содержание предсмертных записок парня.

Ранее в Курске 16-летний подросток в балаклаве, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига, попытался напасть на школу № 54. По предварительной версии, подросток напал на школу из-за сложных отношений с одной из учениц.