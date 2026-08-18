Стала известна причина сбоя в работе интернета в России

«Рег.ру»: сбой в Рунете вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле

Массовые проблемы с доступом к сайтам и онлайн-сервисам в российском сегменте интернета связаны с перебоями в электроснабжении крупного узла связи. Об этом сообщили в компании «Рег.ру» .

«Некоторые сервисы могут быть недоступны из-за отключения электроэнергии на крупном узле связи», — заявили в компании.

В «Рег.ру» уточнили, что из-за возникших проблем могут быть недоступны многие ресурсы.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что проблема с работой Рунета связана с аварией в Гагаринском районе Москвы, где также расположена Московская междугородная телефонная станция № 9 (ММТС-9).

Ранее пользователи из разных регионов России начали массово сообщать о проблемах с доступом к интернет-ресурсам. Тысячи жалоб зафиксировал сервис Downdetector. Сбои, по сообщениям пользователей, сайты мобильных операторов, стриминговые платформы и отдельных интернет-провайдеров. Проблемы наблюдались и с доступом к зарубежным Steam и Discord.

На фоне массового сбоя сообщения об отключении электричества поступили из нескольких районов Москвы: без света временно остались отдельные потребители в Гагаринском районе, Хамовниках, Замоскворечье и Даниловском районе.

Кроме того, вечером увеличились интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Сейчас движение осуществляется по обычному графику на всех станциях.

Позднее столичный комплекс городского хозяйства заявил, что энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме. Там пояснили, что из-за технологического переключения источников энергоснабжения произошло кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов Москвы. В настоящее время подача электроэнергии осуществляется штатно, подчеркнули в комплексе городского хозяйства.