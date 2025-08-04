Стала известна причина крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году

СК: причиной крушения Су-30 в 2022 году стала утрата работоспособности экипажа

Экипаж Су-30, рухнувшего в Иркутске осенью 2022 года, задохнулся. Это стало причиной авиакатастрофы, сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров в интервью «Интерфакс-Сибирь» .

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета», — рассказал он.

Гипоксия наступила из-за того, что летчики надышались азотом. Он поступал из бортовой кислородной системы истребителя.

Дело по факту крушения судна все еще находится в производстве. Шести работникам Иркутского авиационного завода предъявили обвинение.

Крушение Су-30 произошло осенью 2022 года во время приемо-сдаточного полета. Жители Иркутска не пострадали в результате авиакатастрофы.