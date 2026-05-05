Стала известна предварительная причина пожара в Выксе, где погибли пять человек

Пожар в частном доме в Выксе, при котором погибли пять человек, предположительно, произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Нижегородской области полковник внутренней службы Александр Пономарев.

Кроме того, по его словам, в доме не было пожарных извещателей, хотя присутствовал исправный огнетушитель.

Сигнал о пожаре поступил вскоре после полуночи. Сотрудники МЧС прибыли меньше чем за пять минут и увидели открытый огонь по всей площади. Тушили пожар 21 спасатель и пять единиц техники. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. За полчаса его удалось ликвидировать. На месте обнаружили тела трех мужчин и двух подростков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.