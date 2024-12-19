Ссора закончилась убийством в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде женщину обвинили в убийстве сожителя. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на региональный Следком.
По версии следствия, 13 декабря в квартире дома на Московском шоссе между женщиной и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой она ударила его ножом. Мужчина скончался на месте.
Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу. Она признала вину частично.
Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
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