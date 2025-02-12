Сразу два пожара произошло в челябинском селе Тюбук за сутки
Два дома в селе Тюбук Челябинской области загорелись с разницей в два часа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ОГУ «Противопожарная служба».
Оба происшествия случились на улице Ломоносова. Первое возгорание зафиксировали в 13:10. Огонь охватил деревянную баню площадью девять квадратных метров.
В 14:57 вспыхнул нежилой деревянный дом. На ликвидацию пламени потребовалось три часа. Организована проверка.
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