Спрятанные в холодильнике телефоны попытались перебросить в «Матросскую тишину» | 360°

Происшествия 04 мая 2024, 17:54 Спрятанные в холодильнике телефоны попытались перебросить в «Матросскую тишину» УФСИН Москвы: в СИЗО-1 попытались доставить спрятанные в холодильнике телефоны Пресс-служба УФСИН по Москве

Читать 360 в

В столичный СИЗО-1 («Матросская тишина») попытались перекинуть крупную партию мобильных телефонов, спрятанных в компрессоре холодильника. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Москве.

Холодильник поступил в учреждение в качестве гуманитарной помощи. Сотрудники следственного изолятора нашли внутри 36 телефонов, 19 сим-карт, 10 зарядных устройств, 18 USB-проводов, семь пар наушников и пять WI-FI роутеров.

Реклама

«Сотрудниками СИЗО <…> пресечена попытка доставки 95 запрещенных предметов на режимную территорию. <…> Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом внутри компрессора холодильника», — говорится в сообщении столичного управления ФСИН.

По факту происшествия проходит проверка.

В 2023 году сотрудников «Матросской тишины» заподозрили в нарушении прав арестантов при исполнении служебных обязанностей. Фигурантами по четырем уголовным делам проходили пять человек.