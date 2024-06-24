Специалисты устранили аварию на коллекторе в Крыму

Мэр Ялты Павленко: аварию на коллекторе оперативно ликвидировали

Фото: РИА «Новости»

Аварию на коллекторе в Ялте оперативно устранили, абоненты снова получили доступ к водоснабжению. Об этом в своем Telegram-канале сообщила мэр города Янина Павленко.

«Ночью система была наполнена, абоненты подключены к водоснабжению», — указала она.

Мэр добавила, что пляжи пока остаются закрытыми, их откроют после получения результатов анализа морской воды. Из-за аварии без воды оставались поселки городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз, а также часть города Алупка.

Павленко добавила, что устранением аварии занимались 23 специалиста и 13 единиц техники. Она также поблагодарила «Водоканал ЮБК» и его руководителя Алексея Григорьева за проделанную работу.

Ранее на южном побережье от Ореанды до Фороса закрыли для купания все пляжи. Мэр Ялты заявила, что их откроют после завершения аварийно-восстановительных работ. В оставшиеся без водоснабжения районы организовали подвоз воды.

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