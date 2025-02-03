Спецавто с телом жертвы взрыва в ЖК «Алые паруса» покинуло место ЧП

Спецавтомобиль с телом погибшего из-за взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса» уехал с места ЧП. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Автомобиль с надписью «Специализированная перевозка» и телефоном государственной похоронной службы на борту покинул территорию ЖК. Машину пропустили сотрудники полиции.

Взрыв в многоэтажном жилом доме произошел утром 3 февраля. В результате ЧП погибли двое: один человек скончался на месте, а второй — в реанимации. Еще три жильца пострадали. Предположительно, взрыв произошел из-за детонации СВУ. По данным полиции, мощность взрывчатки составила один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что взрывное устройство заложила девушка. По его словам, перед ЧП на камеры попала женщина, которая прятала лицо и странно себя вела. Когда ее заметили, она запаниковала. Также в Сети появилась версия, что бомбу принес курьер. СК возбудил уголовное дело.