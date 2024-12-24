Spb.mk.ru: мать и отчим из Петербурга попали под статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью

В петербургскую больницу поступила 11-летняя девочка с выраженным вздутием живота, но при медицинском обследовании врачи выявили на теле ребенка множественные травмы, характерные для систематических избиений. В отношении матери и отчима девочки возбудили дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Весной этого года 32-летняя мать заметила у дочери сильное вздутие живота и обратилась к врачам. Девочку госпитализировали с подозрением на панкреатит, а позже в больнице диагностировали тяжелую анемию, обширные гематомы на животе, ногах и ягодицах, а также предположили изнасилование.

В апреле было возбуждено уголовное дело против матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также против ее партнера по обвинениям в изнасиловании и применении силы. В тот же день мужчину арестовали.

В настоящий момент расследование дела продолжается.