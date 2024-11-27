Спасшего пассажиров горящего SSJ-100 продавца фруктов наградят в Госдуме

Shot: в ГД хотят наградить мужчину, помогавшего пассажирам SSJ-100 в Анталье

Краснодарского продавца фруктов, который во время ЧП не растерялся и открыл аварийную дверь горящего лайнера Superjet в Анталье, следует наградить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, сообщил Telegram-канал Shot .

Проживающий в Краснодаре мужчина летел в Турцию по работе. Во время посадки задняя турбина прилетевшего из Сочи самолета авиакомпании «Азимут» загорелась, а стюардесса запаниковала.

Пассажир сам открыл аварийную дверь и помогал эвакуироваться другим.

Дмитрий Гусев предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву наградить мужчину за смелый поступок.

Ранее членов экипажа Sukhoi Superjet 100 обвинили в нечеткой работе. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский отметил, что они не дали четкую команду на эвакуацию.

Жесткая посадка могла произойти из-за сложных метеоусловий и перегрузки при касании борта с землей, а возгорание — от разлившегося топлива, добавил эксперт.