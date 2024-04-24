«Спасибо, что живой!» Поплавская рассказала о состоянии мужа после нападения | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 14:55 «Спасибо, что живой!» Поплавская рассказала о состоянии мужа после нападения Актриса Поплавская заявила, что ее муж получил сотрясение мозга после нападения Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актриса Яна Поплавская рассказала, что ее муж, радиоведущий Евгений Яковлев, находится в больнице под капельницами после нападения по пути на работу в Москве. О его состоянии она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, говоривший с акцентом водитель каршеринга спровоцировал супруга на мелкое ДТП. После того как Яковлев вышел из машины, он получил удар по голове. Оглушенный ведущий успел закрыться в автомобиле и вызвать полицию и ГИБДД.

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«Все, что знаю на сегодняшний момент: сотрясение мозга, гематома, потеря ориентации из-за удара нападавшего в голову. Врачи продолжают обследовать мужа. Еще раз повторю — спасибо, что живой», — поделилась актриса.

Кроме того, Поплавская заявила, что не только ее семье пришлось столкнуться с подобным. Она раскритиковала миграционную политику, назвав ее чудовищной. Актриса опасается, что нападавшему удастся избежать наказания благодаря вмешательству диаспоры.

«Не удивлюсь, если видео с камер пропадут, но надеюсь на лучшее! Я хочу только одного — чтобы наши дети, наши близкие находились в безопасности в нашей стране», — подчеркнула Поплавская.

Она добавила, что муж уже написал заявление в полицию. Актриса также пообещала направить письма о случившемся в Следственный комитет и МВД.