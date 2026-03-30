Спасенного лебедя Счастье выходили и выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо

Лебедя Счастье, спасенного на Кубани, вылечили и выпустили на озеро в Абрау-Дюрсо, где он встретился со своим сородичем без крыла. Местные жители и волонтеры надеются, что птицы подружатся.

«Сегодня выпустили к однокрылому лебедю, что живет в Абрау-Дюрсо. Надеюсь, поладят. Говорили, что потерял крыло в прошлом году. С тех пор живет на озере. Жители ему построили домик на воде. Он выходит на берег возле одного из домов, хозяин дома его угощает вкусняшками. И он дается погладить», — рассказала 360.ru одна из спасительниц Ирина.

На видео он белый. А Счастье — рябой. Ирина объяснила, что такой цвет оперения у него потому, что он молодой. Потом Счастье тоже станет белым.

В Новороссийске четыре женщины спасли лебедя, которого забивал до смерти агрессивный сородич. Птица тощала и слабела. Лебедя поймали и отвезли в приют. Там его приняла девушка Тамара, которая участвовала в спасении птиц после разлива мазута под Анапой. Страдальца назвали Счастье.