Спасение девушки и Москвы-реки попало на видео

В ночь на 12 октября речной трамвай «Шмелевка» в Москве спас из реки едва не утонувшую девушку. Экипаж вовремя заметил ее и помог выбраться из ледяной воды, сообщил дептранс .

Электросудно выполняло последний рейс по Москве-реке. Капитан Алексей Поничев и моторист Данил Писарев заметили в темноте тонущую девушку. Они несколькими маневрами подогнали «Шмелевку» как можно ближе к пострадавшей и подняли ее на борт.

По информации дептранса, спасенная девушка жива и здорова. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов поблагодарил членов экипажа.

«Шмелевка» курсирует круглый год. Это судно поступило в Московский речной флот год назад.

Зимой в Москву-реку упали двое мужчин. Они не смогли выбраться из ледяной воды самостоятельно и позвали на помощь. Работавший неподалеку охранник вызвал спасателей.