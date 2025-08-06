Спасатели зафиксировали пять пожаров в Пензенской области за сутки

На территории Пензенской области спасатели зафиксировали пять пожаров за минувшие сутки. Об этом сообщила « Пенза-пресс » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Так, в административном центре огонь полностью уничтожил деревянный дом площадью 40 квадратных метров. В микрорайоне Спутник на улице Радужной произошло возгорание электрооборудования в металлическом павильоне на площади 20 «квадратов». В селе Владыкино Каменского района на улице Низовка вспыхнул электросчетчик, обгорели стена и потолочное перекрытие внутри садового дома.

Предварительная причина этих происшествий — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.