Спасатели зафиксировали пять пожаров в Пензенской области за сутки

На территории Пензенской области спасатели зафиксировали пять пожаров за минувшие сутки. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Так, в административном центре огонь полностью уничтожил деревянный дом площадью 40 квадратных метров. В микрорайоне Спутник на улице Радужной произошло возгорание электрооборудования в металлическом павильоне на площади 20 «квадратов». В селе Владыкино Каменского района на улице Низовка вспыхнул электросчетчик, обгорели стена и потолочное перекрытие внутри садового дома.
Предварительная причина этих происшествий — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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