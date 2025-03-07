Спасатели зафиксировали 11 пожаров в Нижегородской области за сутки

За 6 марта спасатели зарегистрировали 11 пожаров на территории Нижегородской области. Из полыхающих строений были эвакуированы 15 человек, сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Одним из наиболее серьезных происшествий стал пожар в селе Шадрино Лукояновского района, где огонь охватил частный дом и хозяйственные постройки общей площадью 216 квадратных метров. В результате возгорания погиб мужчина 1958 года рождения.

Вечером в Ленинском районе Нижнего Новгорода произошли пожары в двух заброшенных домах. Обошлось без жертв и пострадавших.