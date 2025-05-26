Спасатели за минувшие сутки ликвидировали восемь пожаров в Пензенской области

Сотрудники МЧС Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали восемь пожаров. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей ведомства.

Только в столице региона произошли четыре случая: в одном из гаражей на улице Чебышева сгорели крыша и внутреннее помещение, также пострадали деревянная баня и хозпостройки на проезде Богданова. Два происшествия связаны с воспламенением мусора из-за небрежного обращения с огнем.

Кроме того, серьезные пожары зафиксированы в сельских населенных пунктах и райцентрах: в Сердобском районе пострадала площадь сухой травы около 200 квадратных метров, в селе Нечаевка Мокшанского района сгорела хозяйственная постройка, в деревне Чирково Лунинского района пламя охватило легковой автомобиль и деревянное здание гаража.

Помимо ликвидации огня, спасатели участвовали в устранении последствий аварий на дорогах Иссинского, Кузнецкого и Пензенского районов.