Спасатели вывезут 17 жителей села в Якутии из-за лесных пожаров
В Якутии эвакуируют 17 жителей населенных пунктов, к которым приближаются мощные лесные пожары. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».
В село Киенг-Кюель Абыйского района вылетел вертолет МЧС. Всего спасатели вывезут двух маломобильных жителей, 13 детей и двух сопровождающих.
Отмечается, что лесной пожар находится почти в 6,8 километра от населенного пункта. На данный момент прямой угрозы селу нет.
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