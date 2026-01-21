Спасатели вытащили женщину из-под завалов обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Спасатели вытащили женщину из-под завалов торгового центра в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сейчас спасенную осматривают врачи. По предварительной информации, там могут находиться еще несколько пострадавших, их тоже ищут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Свою проверку проведет и областная прокуратура.

У торгового центра обрушилась крыша, повредив припаркованные автомобили. Пострадали минимум три человека. По информации от местных жителей, причиной мог стать скопившийся на крыше снег, который не убирали. Конструкция здания просто не выдержала такой тяжести.