Спасатели вытащили собаку из бобровой норы в Москве

В столичном районе Митино спасатели извлекли собаку, провалившуюся в бобровую нору. Видео спасения животного оказалось в распоряжении 360.ru.

Собаку зовут Джесси, судя по всему, она чувствует себя хорошо. Порода животного — джек-рассел-терьер. На кадрах можно заметить, что спасателям пришлось немного раскопать нору, чтобы пес вернулся обратно на поверхность.

Хозяйка собаки Инна рассказала, что часто гуляет с собакой в этом месте, но подобная ситуация произошла впервые.

«У нее игрушка была во рту. Я еще не поверила, просила людей, чтобы держали за ноги, чтобы могла туда опуститься. Но не помогли мне и вызвала МЧС. Ребята очень быстро приехали. Была в шоковом состоянии», — сказала она.

Женщина добавила, что обрыв в нору оказался очень резким, и собака случайно соскользнула вниз.

«Где-то час собаку вытаскивали. Но все аккуратно сделали ребята, спасибо им большое», — заключила она.