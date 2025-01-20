Спасатели приступили к тушению пожара на нелегальной свалке в Нижнем Новгороде

На месте происшествия задействованы сотрудники МЧС России и специальная техника — три погрузчика и шесть самосвалов. Специалисты предпринимают усилия для устранения огня. Дополнительно дорожные службы привезли грунт, чтобы обеспечить подъезд к свалке и создать подходящие условия для работы техники. Рядом со свалкой также насыпают землю, которая будет использована для борьбы с огнем.

Причина возникновения пожара пока остается неизвестной. В Управлении ГО ЧС Нижнего Новгорода выдвигают предположение, что возгорание могло произойти в результате поджога.