Спасатели потушили восемь пожаров за сутки в Нижегородской области

Восемь пожаров произошло на территории Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщило НИА « Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, огонь охватил жилые дома в Арзамасе, Лукояновском и Ардатовском округах. Бани загорелись в Арье и Сеченове. Еще один дачный дом вспыхнул в Пильнинском округе.

В результате происшествий никто не погиб. Один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь. ЗА прошедшие сутки чрезвычайных происшествий на водоемах не произошло.