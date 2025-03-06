Спасатели потушили восемь пожаров за сутки в Нижегородской области
Восемь пожаров произошло на территории Нижегородской области за минувшие сутки. Об этом сообщило НИА«Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального управления МЧС России.
По информации ведомства, огонь охватил жилые дома в Арзамасе, Лукояновском и Ардатовском округах. Бани загорелись в Арье и Сеченове. Еще один дачный дом вспыхнул в Пильнинском округе.
В результате происшествий никто не погиб. Один человек пострадал, ему оказали необходимую медицинскую помощь. ЗА прошедшие сутки чрезвычайных происшествий на водоемах не произошло.
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