Спасатели потушили шесть пожаров за сутки в Пензенской области
За прошедшие сутки в Пензенской области пожарные расчеты совершили шесть выездов для ликвидации возгораний. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.
Так, в селе Ермоловка на улице Заречной огонь уничтожил помещения деревянного дома. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
В Спасском районе сгорела деревянная баня. Огнем было охвачено 18 квадратных метров.
В областном центре на улице Карла Маркса произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме. Пламя затронуло электрощитовые.
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