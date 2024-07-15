Спасатели потушили пожар в цехе по производству гофрокартона в Челябинске

Здание цеха по производству гофрокартона накануне вспыхнуло в Челябинске. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 400 квадратных метров, написал сайт kp.ru.

В ведомстве отметили, что у спасателей возникли некоторые трудности во время тушения. Дело в том, что поблизости не было рабочих гидратнов, поэтому воду для тушения пришлось подвозить.

Сообщается, что в пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняется причина случившегося.

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