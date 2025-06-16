Спасатели потушили пожар в раздевалке спортивного зала Ижевской медицинской академии

В понедельник, 16 июня, около 10:20 произошел пожар в раздевалке спортивного зала Ижевской государственной медицинской академии. Об этом сообщил Izhlife со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.
В результате происшествия 30 человек покинули здание самостоятельно. К счастью, никто не пострадал.
Предварительно установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание в настенной электросушилке, расположенной в одной из раздевалок.
Сейчас специалисты уточняют все обстоятельства случившегося.
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