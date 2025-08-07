Спасатели потушили пожар в пятиэтажном доме на проспекте Стачек в Петербурге
Сотрудники МЧС сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».
По информации ведомства, пожар охватил трехкомнатную квартиру, из которой спасли трех человек. Еще восьмерых жильцов эвакуировали из соседних квартир с помощью специальных средств.
«В пятиэтажке на пр. Стачек, 32 обгорела обстановка ванной комнаты в 3-комнатной квартире. Площадь пожара — 3 кв. метра. Пожарные справились с огнем за 11 минут. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.
Сейчас специалисты МЧС России устанавливают причину возгорания.
