Спасатели потушили пожар в пятиэтажном доме на проспекте Стачек в Петербурге

Сотрудники МЧС сообщили о пожаре в пятиэтажном доме на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации ведомства, пожар охватил трехкомнатную квартиру, из которой спасли трех человек. Еще восьмерых жильцов эвакуировали из соседних квартир с помощью специальных средств.

«В пятиэтажке на пр. Стачек, 32 обгорела обстановка ванной комнаты в 3-комнатной квартире. Площадь пожара — 3 кв. метра. Пожарные справились с огнем за 11 минут. Пострадавших нет», — отметили в МЧС.

Сейчас специалисты МЧС России устанавливают причину возгорания.