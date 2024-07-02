Спасатели потушили пожар в Невском районе Петербурга

В ночь на 2 июля в Невском районе Петербурга произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать огонь в течение 1,5 часа.

Всего в тушении были задействованы 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавших в пожаре нет.

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