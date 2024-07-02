Спасатели потушили пожар в Невском районе Петербурга
В ночь на 2 июля в Невском районе Петербурга произошел пожар в неэксплуатируемом здании. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать огонь в течение 1,5 часа.
Всего в тушении были задействованы 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Пострадавших в пожаре нет.
В ООН обвинили Россию в создании помех спутниковым системам Евросоюза
Удар по аэродрому Миргорода показал главные ошибки командования ВСУ
Встреча главы Одинцова с жителями прошла в поселке ВНИИССОК
Поджигателя администрации в Тольятти отправили в колонию
Участники «Активного долголетия» из Химок выступили на фестивале танцев
Около 12 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья за неделю
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте