Спасатели потушили пожар в многоэтажном доме в Кемерово
Сотрудники противопожарной службы ликвидировали пожар, вспыхнувший вечером предыдущего дня в жилом доме Кемерова. Возгорание произошло в однокомнатной квартире, расположенной на одиннадцатом этаже здания, строительство которого было завершено сравнительно недавно. Об этом сообщил сайт vse42.ru.
Благодаря оперативной работе подразделений спасательного ведомства, удалось эвакуировать из опасной зоны более 20 жильцов, включая четырех несовершеннолетних детей. Применялись специализированные устройства защиты дыхательных путей, обеспечившие безопасный выход людей из помещения.
Площадь горения составила порядка 30 квадратных метров. Причиной пожара послужило несоблюдение установленных правил эксплуатации бытовых приборов и электрооборудования.