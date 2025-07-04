Спасатели потушили пожар в магазине пиротехники на Кубани

Возгорание произошло 4 июля на 17 километре трассы А-289, которая проходит между станицами Марьянская и Новомышастовская в Краснодарском крае. Об этом написала «Кубань 24».
В социальных сетях появилась видеозапись с места происшествия. На кадрах заметно, что здание магазина охвачено пламенем, а над ним — густой столб черного дыма.
В 10:50 диспетчеру Красноармейского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании. Приехавшие на место спасатели выяснили, что огонь охватил магазин пиротехники площадью 400 квадратных метров.
Спасатели смогли локализовать огонь на этой же площади к 11:31. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пострадавших и эвакуированных нет.
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