Спасатели потушили пожар в кафе быстрого питания в центре Саратова

В центре Саратова произошло возгорание в кафе быстрого питания, расположенного на улице Октябрьская. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар начался в 12:40, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Два экипажа огнеборцев ликвидировали пламя за короткое время.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в МЧС пока не озвучивали.