Спасатели потушили пожар в кафе быстрого питания в центре Саратова
В центре Саратова произошло возгорание в кафе быстрого питания, расположенного на улице Октябрьская. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Пожар начался в 12:40, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Два экипажа огнеборцев ликвидировали пламя за короткое время.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания в МЧС пока не озвучивали.
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