Спасатели потушили пожар в доме на Северном проспекте в Петербурге

В жилом доме на Северном проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар. Специалисты МЧС установили, что причиной возгорания стала неисправность обогревателя, приведшая к короткому замыканию электропроводки. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».
Пожар полностью уничтожил трехкомнатную квартиру. Удалось спасти двоих человек — 47-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Пострадавших госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщил «Петроград».
Сотрудники МЧС подчеркивают важность регулярной проверки состояния бытовой техники, чтобы предотвращать подобные трагедии.
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