Спасатели потушили пожар в доме на Северном проспекте в Петербурге

В жилом доме на Северном проспекте Санкт-Петербурга произошел пожар. Специалисты МЧС установили, что причиной возгорания стала неисправность обогревателя, приведшая к короткому замыканию электропроводки. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург».