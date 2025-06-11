Спасатели потушили пожар в административном здании в Московском районе Петербурга

Днем 10 июня в Московском районе Санкт-Петербурга, на Краснопутиловском проспекте, произошло возгорание на крыше двухэтажного административного здания. Сообщение о пожаре поступило около 16 часов, а уже в 16:58 огонь был локализован и потушен сотрудниками МЧС, написала gazeta.spb.ru .

Огонь охватил площадь около одного квадратного метра. В результате оперативного вмешательства пожарных и спасателей было эвакуировано 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.

В тушении пожара участвовали три единицы специальной техники и 12 сотрудников МЧС.