Спасатели потушили пожар в административном здании в Московском районе Петербурга

Днем 10 июня в Московском районе Санкт-Петербурга, на Краснопутиловском проспекте, произошло возгорание на крыше двухэтажного административного здания. Сообщение о пожаре поступило около 16 часов, а уже в 16:58 огонь был локализован и потушен сотрудниками МЧС, написала gazeta.spb.ru.
Огонь охватил площадь около одного квадратного метра. В результате оперативного вмешательства пожарных и спасателей было эвакуировано 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.
В тушении пожара участвовали три единицы специальной техники и 12 сотрудников МЧС.
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