Спасатели потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии в Карелии

Пожар охватил деревообрабатывающее предприятие в карельском городе Пудож. Об этом сообщил сайт «КарелИнформ» со ссылкой на госкомитет республики по безопасности.

Возгорание началось в помещении котельной сушильного цеха. На место были направлены спасатели и две единицы техники.

Использовав оборудование газодымозащитной службы и огнетушительные установки типа «Б», специалисты смогли локализовать открытое пламя. Позже пожар полностью ликвидировали. Проводится проверка.

