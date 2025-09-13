Спасатели потушили пожар на деревообрабатывающем предприятии в Карелии
Пожар охватил деревообрабатывающее предприятие в карельском городе Пудож. Об этом сообщил сайт «КарелИнформ» со ссылкой на госкомитет республики по безопасности.
Возгорание началось в помещении котельной сушильного цеха. На место были направлены спасатели и две единицы техники.
Использовав оборудование газодымозащитной службы и огнетушительные установки типа «Б», специалисты смогли локализовать открытое пламя. Позже пожар полностью ликвидировали. Проводится проверка.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте