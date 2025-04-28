Спасатели потушили крупный пожар на складе деревянных шпал в Нижегородской области
Вечером 27 апреля спасатели потушили крупный пожар на складе деревянных шпал в поселке Ильиногорск, расположенном под Володарском. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».
Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров и уничтожил конструкции. К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.
Межрегиональное управление Росприроднадзора расследует причины пожара на свалке в Городецком районе, а прокуратура региона начала проверку по факту этого происшествия.
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