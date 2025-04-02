Спасатели потушили 23 пожара за сутки в Пензенской области

В Пензенской области за прошедшие сутки произошло 23 возгорания. Подробности происшествий рассказали «Пенза-пресс» в пресс-службе регионального управления МЧС.
На улице Маркина в Сосновоборске огонь уничтожил деревянные надворные постройки площадью 80 квадратных метров. Причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание. В Вадинске на улице Тюревка из-за сжигания мусора сгорела деревянная постройка площадью 24 квадратных метра.
Из-за небрежного обращения с огнем в районах Пензенской области также произошли возгорания сухой травы и мусора на общей площади около 13 гектаров. Сотрудники МЧС один раз выезжали для ликвидации последствий ДТП в Пензе.
Жителям Пензенской области напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности, чтобы избежать пожара.
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