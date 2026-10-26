Спасатели потушили 19 пожаров в Пензенской области за минувшие сутки

В Пензенской области за сутки произошло 19 пожаров. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщило ИА «ПензаПресс» .

В областном центре специалисты ликвидировали три возгорания. На Кронштадтской улице загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома — огнеборцы спасли пять человек. Также в Пензе горели частный дом на Мебельной улице и деревянная баня в СНТ «Урожай».

Пожар в частном секторе произошел и на Советской улице в Никольске, а в селе Лопатино пламя повредило кровлю срубовой бани на площади трех квадратных метров.

В 14 случаях пожарные подразделения выезжали на тушение сухой травы и мусора. Кроме того, сотрудники ведомства четыре раза привлекались к ликвидации последствий автомобильных аварий. Происшествий на воде не зарегистрировано.