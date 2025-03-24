Спасатели потушили 14 пожаров в Курганской области за выходные

Сотрудники спасательных служб Курганской области успешно справились с 14 возгораниями в прошедшие выходные. Благодаря их оперативным действиям, удалось избежать жертв. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, пожар площадью 30 квадратных метров охватил хозяйственную постройку в деревне Перевалово Куртамышского округа. В Петухово загорелся нежилой четырехквартирный дом.
Кроме того, спасатели тушили возгорания жилых домов, бани, мусора и семь ландшафтных пожаров. В ликвидации огня принимали участие пять единиц техники.
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