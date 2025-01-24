Спасатели потушили 12 пожаров в Саратовской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Саратовской области произошло 12 пожаров, в шести случаях огонь охватил мусор. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2105 загорелся на улице 2-ой поселок имени Пугачева в Саратове. Площадь пожара составила два квадратных метра. Надворная постройка полыхала на площади 13 метров квадратных в Энгельсе.

Еще одно ЧП случилось на улице Урицкого в Хвалынске. Сгорела крыша деревянного дома на площади 18 квадратных метров. Смертельное возгорание произошло в Балашове. Пламя унесло жизни двух женщин.