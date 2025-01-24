Спасатели потушили 12 пожаров в Саратовской области за минувшие сутки

За прошедшие сутки в Саратовской области произошло 12 пожаров, в шести случаях огонь охватил мусор. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2105 загорелся на улице 2-ой поселок имени Пугачева в Саратове. Площадь пожара составила два квадратных метра. Надворная постройка полыхала на площади 13 метров квадратных в Энгельсе.
Еще одно ЧП случилось на улице Урицкого в Хвалынске. Сгорела крыша деревянного дома на площади 18 квадратных метров. Смертельное возгорание произошло в Балашове. Пламя унесло жизни двух женщин.
Женщину с предраковым заболеванием спасли в больнице Ленинского округа
Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Более 100 подъездов отремонтируют в Балашихе в 2025 году
«Украли видео и раздули». Фанатка Шамана отказалась комментировать подтяжку «в честь» артиста
Встреча администрации с жителями прошла в Старых Химках
Около 250 школьников из Ленинского округа прошли в областной этап Всероссийской олимпиады
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте