Спасатели помогли туристке в КЧР, сломавшей ногу на высоте почти три километра

МЧС: спасатели эвакуировали туристку, сломавшую ногу в КЧР на высоте 2880 метров

В Карачаево-Черкесии спасатели эвакуировали 59-летнюю туристку, которая сломала ногу на высоте 2880 метров по пути на перевал Сова. Спасательная операция заняла более суток, сообщила пресс-служба МЧС России.

Семейная пара отправилась на перевал в составе незарегистрированной туристической группы. Спасателям пришлось преодолеть 28 километров до пострадавшей. В операции, проходившей в сложном горном рельефе, задействовали 20 человек. В итоге женщину транспортировали и передали врачам.

Летом 2023 года группа из восьми туристов потерялась в горах Карачаево-Черкесии. Путешественники приехали из Краснодарского края. На поиски отправились спасатели. Ситуацию осложняло то, что поисковые работы шли вечером, к тому же погодные условия ухудшились. Тем не менее через некоторое время всю группу нашли, в ней никто не пострадал.

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