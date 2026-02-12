Спасатели почти четыре часа тушили полыхающий кинотеатр «Комсомольский» в Петербурге
Пожар охватил здание бывшего кинотеатра «Комсомольский» на улице Лени Голикова в Петербурге. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Спасателям потребовалось почти четыре часа, чтобы ликвидировать огонь.
Обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причины возгорания.
