Спасатели Петербурга 50 раз выезжали устранять последствия неблагоприятных погодных условий

За последние сутки в Санкт-Петербурге спасатели 50 раз реагировали на последствия неблагоприятных погодных условий. Из этого числа 39 выездов были связаны с падением деревьев, сообщил сайт gazeta.spb.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, спасатели также дважды выезжали на устранение угрозы падения элементов дорожной сети. Кроме того, они дважды демонтировали слабо закрепленные конструкции и шесть раз устраняли угрозу падения элементов кровли. За день повреждения получили 11 автомобилей, но, к счастью, никто не пострадал.

В МЧС предупредили, что в четверг, 9 апреля, в Петербурге возможны порывы ветра. Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными.